Heroe’s Five Padel Cup, gli ex Lazio presenti all’evento benefico a Monaco. Molte stelle del calcio hanno sposato l’iniziativa a scopo benefico

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana dal 17 al 19 aprile ci sarà la prima edizione dell’ Heroe’s Five Padel Cup a Monaco per celebrare il potere inclusivo del padel.

All’evento benefico saranno presenti grandi nomi del mondo dello sport, per il calcio saranno presenti anche ex giocatori della Lazio, come: Dario Marcolin, Fernando Orsi e Stefano Mauri.