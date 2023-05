Hernanes: «Il 26 maggio? Per me era come una finale di Champions League». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Hernanes ha parlato dei suoi ricordi con la maglia della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Mi è arrivato l’invito della Lazio per la partita della Cremonese, sto aspettando che mi dicano come si svolgerà per organizzarmi e venire a Roma. Se verrà anche Lulic? Non lo so, non so ancora chi ci sarà e chi no »

SU LAZIO E INTER– «Con la Lazio e con la sua tifoseria probabilmente c’è stato qualcosa in più, ma sono state tutte belle esperienze. Con la Lazio ho fatto molto di più a livello realizzativo e ho anche ricevuto di più. Ma gli amici che ho conosciuto in campo e fuori rimangono. Il 26 maggio? Per me era come una finale di Champions League. È stata una vittoria che ci ha fatto entrare nella storia. Avevo capito che potevamo fare qualcosa di storico. È una delle gioie più belle che ho vissuto nel calcio »

SUI GIOCATORI– «I miei preferiti? Tanti. Felipe Anderson mi è sempre piaciuto, ma anche Milinkovic. Zaccagni sta facendo un grande campionato. Tra Milinkovic o Luis Alberto? Mi rivedo in una via di mezzo tra loro. Il tiro da fuori di Luis, ma la corsa e la conduzione di palla di Milinkovic. La Champions? La Lazio ci andrà, ormai non si può non prendere questa qualificazione. Vedo una squadra molto preparata, mancava continuità nei risultati e cattiveria nelle partite che bisognava vincere. E quest’anno sono riusciti a trovare queste cose. Ora è arrivato qualche errore, probabilmente si sono un po’ rilassati. E comunque è mancato Immobile, ma la Lazio è una squadra così forte che non ha sentito la mancanza. Ovviamente qualche altro giocatore di prima fascia farebbe comodo »