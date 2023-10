Hernanes non ha dubbi: «Luis Alberto come me, sul momento della Lazio dico questo»

Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha parlato del momento dei biancocelesti e indicato in Luis Alberto il proprio erede

Intervistato da Sky, Hernanes, ex Lazio, ha dichiarato:

«Tra le mie ex squadre quella biancoceleste è un po’ più in difficoltà. Vengono da un campionato importante, ora hanno iniziato un po’ così. Un calciatore simile a me? Come caratteristiche dico Luis Alberto, mi ricorda nel tiro, lo trova subito. E riesce a far gol come facevo io».