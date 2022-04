Hernanes ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, senza dimenticare del periodo alla Lazio e la finale del 26 maggio

In un’intervista rilasciata per PianetaMercato, Hernanes ha parlato del suo arrivo alla Lazio ricordando l’incredibile emozione vissuta il 26 Maggio. Ecco le sue parole:

LAZIO E TIFOSI – «Arrivare a Roma è stata una realizzazione incredibile. La città è magica ed il calore dei tifosi è stata una sorpresa grandissima, mi sono innamorato subito della gente e della squadra. È stata una vera e propria realizzazione di un sogno».

FINALE CONTRO LA ROMA – «Il 26 Maggio è stato un giorno indimenticabile. La vittoria è tuttora una delle mie preferite. Come tutti sappiamo, il derby è già di per sé una storia e, vincerlo in finale di Coppa Italia, ci ha fatto entrare nella storia ed è stata una gioia enorme. Non lo dimenticherò mai».

CALCIO CINESE – «Il calcio in Cina è totalmente diverso, ci vorranno ancora anni per raggiungere i livelli europei. C’è molta velocità ma si sbaglia ancora molto nelle letture, nei tempi, quindi c’è ancora molto da imparare. Inoltre il calcio in Cina non è “sentito” come qui».

NAZIONALE – «È stato incredibile. Penso che il 99% dei bambini che nascono in Brasile sognano di indossare la maglia della nazionale. Averla indossata è stato un onore, una realizzazione enorme. I compagni che mi hanno impressionato maggiormente sono senza dubbio Ronaldinho e Neymar. Il Mondiale in casa è stata un emozione incredibile.. L’atmosfera era magica, peccato che non sia andata come volevamo».