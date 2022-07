Hernanes: «Voglio tornare all’Olimpico. 26 maggio? Vi racconto un aneddoto»

Hernanes ha parlato a AllRoundLazio durante la diretta Twitch: le dichiarazioni del calciatore brasiliano

MARCHETTI – «Andavamo molto d’accordo con Marchetti, era affamato per migliorarsi e vincere».

LAZIO – «Tornerei volentieri, solo che ho giocato solo due volte negli ultimi sei mesi».

26 MAGGIO – «Non avevo mai pensato, sono state emozioni complesse. La preparazione a Norcia, avevo una voglia di vincere quella partita incredibile. Era una partita per entrare nella storia e fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto. Vincere un derby in finale a Roma…la preparazione a Norcia c’era tanta tensione. Mi ero allenato tantissimo, nell’allenamento prima della partita avevo battuto 2-3 rigori e all’ultimo avevo sentito una puntata nella coscia, non ho detto nulla allo staff medico perché avevo paura di rimanere fuori dalla partita. Era la partita della vita».

EMOZIONI DELLO STADIO – Già arrivare all’Olimpico fu un’emozione incredibile. Ho tanta voglia di tornare all’Olimpico».

MARCOS ANTONIO – «Non lo conosco tanto, da quello che ho visto e da come si muove mi piace, penso sia adatto al gioco di Sarri».