Hazard: «Vertonghen? Non ho litigato con lui non sono stupido»

Hazard ha voluto far chiarezza riguardo il presunto litigio con Vertonghen avvenuto nelle scorse ore in ritiro col Belgio

Alla vigilia della delicata sfida contro la Croazia è intervenuto Hazard, il quale ha voluto far chiarezza riguardo la presunta lite in ritiro con Vertonghen.

VERTONGHEN – «Non ho litigato con Vertonghen, non sono stupido, è più grande di me. Mi ha solamente chiesto delle spiegazioni su quanto detto sui difensori Belgi, che sono troppo lenti. Ridendo gli ho detto: ‘Dai non sei così veloce’ e mi ha anche dato ragione. Lo sanno tutti che mi piace scherzare»