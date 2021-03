«Happy Birthday Nico!», gli auguri social della Lazio per Armini – FOTO

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha voluto fare gli auguri di compleanno a Nicolò Armini

Questa domenica non è iniziata nel migliore dei modi per la Lazio, dopo il 3-1 subito ieri contro la Juventus in trasferta. Nonostante tutto, la società biancoceleste non può dimenticarsi del compleanno dei suoi giocatori.

Infatti, il club ha voluto augurare buon compleanno sui social a Nicolò Armini. «Happy Birthday Nico!» ha scritto su Instagram la Lazio per festeggiare il suo numero 13. Il giovane difensore biancoceleste compie oggi 21 anni.