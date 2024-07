Hansa Rostock-Lazio, le probabili scelte di Marco Baroni in vista di domani

Hansa Rostock Lazio, alla vigilia della gara amichevole di domani pomeriggio queste le probabili scelte del tecnico biancoceleste

Archiviata la prima fase del ritiro estivo di Auronzo di Cadore, la Lazio sta svolgendo il secondo step di preparazione in vista della stagione ufficiale. Domani la squadra di Baroni torna in campo per la gara con l’Hansa Rostock e questa è la possibile formazione scelta dall’ex tecnico del Verona

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Castellanos. All.: Baroni.