Hansa Rostock-Lazio: dove vederla in tv e streaming

Hansa Rostock-Lazio, tutte le informazioni su come vedere all’amichevole dei biancocelesti contro la squadra tedesca

Sabato 27 Luglio alle ore 15.00 la Lazio giocherà in amichevole contro l’Hansa Rostock.

La partita sarà visibile in diretta su sslazio.it per chi ha sottoscritto l’abbonamento mensile o annuale GOLD o con l’acquisto del singolo evento tramite i canali ufficiali del club. In alternativa si potrà seguire la radiocronaca su Lazio Style Radio.