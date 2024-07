Hansa Rostock-Lazio, la festa in Germania dopo l'amichevole

Il 27 luglio la Lazio giocherà contro l’Hansa Rostock in casa dei tedeschi: per la squadra di casa sarà anche un’occasione di festa

La Lazio giocherà il il 27 luglio alle ore 15 contro l’Hansa Rostock in amichevole in casa della squadra tedesca. Per la squadra, retrocessa nella terza serie tedesca alla fine della scorsa stagione approfitterà della sfida contro i biancocelesti per festeggiare un particolare anniversario.

Come riportato dal portale tedesco ndr.de si festeggiano i 70 anni dell’Ostseestadion, l’impianto della squadra tedesca. La festa inizierà dopo il triplice fischio della gara e vedrà coinvolte vecchie glorie del club