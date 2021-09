Handanovic: «Inzaghi? Eravamo compagni alla Lazio, strano rivederlo»

Handanovic ha spiegato le ambizioni della nuova Inter targata Inzaghi e raccontato dei retroscena risalenti ai tempi della Lazio

In un’intervista per Tuttosport, Samir Handanovic ha fatto il punto sulla nuova Inter targata Inzaghi. Ecco le sue parole: «Siamo ripartiti con il 3-5-2, tante cose buone sono rimaste e lui ci ha messo le sue idee spiegandoci in cosa possiamo anche migliorare per crescere ancora».

INZAGHI ALLA LAZIO – «Era simpatico, un grande uomo spogliatoio. Mi ha fatto una certa impressione ritrovarlo da allenatore. Studia ancora? Sì, il metodo non è mai cambiato. Si è solo un po’ evoluto…».