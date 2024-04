Hainer (Pres Bayern) non ha dubbi: «La partita con la Lazio ci ha motivato molto»

Hainer Lazio, il presidente del club tedesco rilascia alcune dichiarazioni tornando sulla vittoria in Champions sulla Lazio

Ai microfoni del portale tedesco Tz, ha parlato il presidente del Bayern Monaco Hainer il quale torna sulla vittoria in Champions in rimonta sulla Lazio

PAROLE – A Londra abbiamo visto ancora una volta di cosa è capace la squadra e che può giocare ai massimi livelli in Europa. Ora mercoledì abbiamo la gara di ritorno nel nostro stadio e tutti la aspettiamo con ansia. Insieme ai tifosi poi tutto è possibile. Dopo la sconfitta per 0-1 in casa della Lazio agli ottavi, per esempio, Eric Dier aveva raccontato come Thomas Müller lo aveva motivato affinché i biancocelesti andassero in difficoltà all’Allianz Arena. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo spirito e ci aiuteranno anche i nostri tifosi