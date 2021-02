Hackerato il profilo Whatsapp di Matri: la replica del dirigente

Dopo Immobile, un altro biancoceleste vittima di hackeraggio social, si tratta del dirigente Alessandro Matri

Non è un buon momento sponda social per l’ambiente Lazio. Se nei giorni scorsi è toccato a Ciro Immobile rimanere vittima di hacking (in quel caso Twitter), stavolta è Alessandro Matri, anche se si tratta del suo profilo Whatsapp.

Lo stesso dirigente laziale ha denunciato l’attacco dell’hacker affidandosi a Instagram: «Se vi dovesse arrivare qualsiasi messaggio, non rispondete! Appena risolto vi farò sapere qui…».