Haaland PSG, Zorc lo blinda: «Siamo un club non una banca»

Il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato del pressing del PSG per Erling Braut Haaland: ecco le sue dichiarazioni

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland del possibile accordo con il Paris Saint Germain per la cessione di Erling Braut Haaland.

«Siamo una società di calcio, non una banca! La nostra posizione è molto chiara e non è cambiata», queste le parole del dirigente che blinda il fortissimo attaccabte norvegese. Almeno per questa stagione.