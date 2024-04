Isaksen a LSC: «Al ritorno servirà la gara perfetta. Sul derby e il mio ambientamento dico che...»

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha commentato la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, Gustav Isaksen ha dichiarato:

PAROLE – «Difficile entrare a freddo a gara in corso. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma dovevamo essere più forti soprattutto nelle ripartenze. Il risultato è pesante, al ritorno servirà una prestazione perfetta. Derby? Sarà una gara molto complicata ma la Lazio ha bisogno dei tre punti e quindi faremo di tutto per portare a casa la vittoria. In Italia sto bene, sto imparando molto, con il cambio di allenatore cercherò di lavorare ancor più sodo per imparare il più possibile».