Gullit tifa Italia: «Non può mancare al Mondiale. Lavoro straordinario di Mancini»

L’ex rossonero Gullit tifa Italia in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar

L’Italia avrà un tifoso in più per i playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Si tratta di Ruud Gullit, ex calciatore olandese, che in una intervista al Corriere dello Sport ha puntato sugli Azzurri.

LE PAROLE – «Ci deve riuscire perché l’Italia non può essere assente ai Mondiali. Forza, forza, forza: azzurri non potete mancare. All’ultimo Europeo l’Italia ha mostrato di non essere solo difesa: Mancini ha portato avanti un lavoro fantastico e ha migliorato l’immagine del vostro calcio. Il vostro movimento sta tornando in alto».