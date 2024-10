Guidi a Juventusnew24: «Ecco la GRIGLIA SCUDETTO dopo 6 giornate»

Le parole di Marco Guidi in esclusiva a Juventusnews24 sulla corsa Scudetto e la Nazionale di Spalletti

Marco Guidi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole.

Capitolo Scudetto. Ad oggi qual è la sua griglia dopo le prime sei giornate?

«Fino a qualche settimana fa pensavo che l’Inter avrebbe vinto in carrozza, la vedevo troppo più profonda ed attrezzata rispetto alle altre. Poi però se andiamo a vedere il campo, anche nell’ultima vittoria di Udine, secondo me l’Inter un po’ di carica l’ha persa rispetto alla scorsa stagione. Quest’anno ha più motivazioni in Champions rispetto al campionato, perciò io credo che il gioco sia molto più aperto. Con il Napoli senza coppe, sappiamo che Conte il fatto suo lo sa. Quindi vedo il Napoli come possibile sorpresa, l’Inter non più così tanto favorita e la Juve che sta costruendo. Io in questo momento non riesco a vederla sopra a Inter e Napoli, con il Milan un po’ più indietro».

Infine sulla Nazionale di Spalletti. Se le chiedo di fare tre nomi, su quali giocatori punterebbe per costruire la nuova Italia?

«Credo che Spalletti abbia già fatto qualcosa di nuovo rispetto all’Europeo nelle convocazioni, prendiamo Ricci che è stato rilanciato alla grande. Può essere un nome per il futuro, quel tipo di giocatore forse manca. Ricci può portare qualcosa di diverso, poi sono convinto che l’Inghilterra farà crescere Udogie, soprattutto per il dopo Dimarco. Il problema rimane l’attacco, bisogna aspettare la crescita di qualche giocatore che si sta appena affacciando al grande calcio. Da Liberali a Camarda, pensando al Milan, lì manchiamo ancora un po’».

