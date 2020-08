Il portiere biancoceleste andrà a Salerno in prestito.

Sta per cominciare una nuova avventura per Guido Guerrieri, il quale sta lasciando il ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo l’arrivo di Reina, il classe ‘96 è stato girato in prestito al Salerno. Una possibilità di giocare per l’estremo difensore, che al termine della stagione farà comunque il suo ritorno nella Capitale.