Guerra Ucraina, le iniziative della Fondazione SS Lazio: come aiutare

Guerra Ucraina, la Fondazione SS Lazio si è mobilizzata per raccogliere gli aiuti da destinare alla popolazione: i dettagli

Anche la Fondazione SS Lazio si è messa in moto per dare aiuto e sostegno ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Sul sito, sono state rese note tutte le informazioni utili per contribuire:

Da lunedì 14 marzo a domenica 20 tutte le amiche e gli amici biancoceleste potranno donare beni di prima necessità, destinati alla popolazione ucraina, in due punti allestiti dalla Fondazione S.S. Lazio 1900: il Circolo Canottieri Lazio e la Torretta di Piazza della Libertà.

In particolare sono richiesti medicinali, biancheria, prodotti per l’igiene, cibo in scatola e cibo secco.

l tutto verrà portato nei centri di accoglienza al confine polacco-ucraino nei pressi di Leopoli con un pulmino con le insegne della Società Sportiva Lazio che partirà da Roma lunedì 21 marzo. Ecco i giorni e gli orari in cui chi vorrà potrà consegnare i beni a sostegno di chi soffre in questo momento così difficile:

da lunedì 14 a domenica 20 marzo

• Circolo Canottieri Lazio (Lungotevere Flaminio 25) tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21

• Torretta sede della Fondazione S.S.Lazio 1900 (Piazza della Libertà) tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/fondazionesslazio1900

Instagram: https://instagram.com/fondazionesslazio1900