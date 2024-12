Guendouzi, un’altra grande prestazione per il centrocampista: i voti dei quotidiani sportivi

Le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi a Guendouzi dopo la prestazione del Maradona nella sfida tra Lazio e Napoli

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi a Matteo Guendouzi dopo la sfida tra Napoli Lazio al Maradona.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Prova di grande dedizione. Senza Rovella deve raddoppiare corsa e interventi. Rimedia un giallo, ma assolve il compito in modo egregio».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Calcio sporco, brutto e cattivo a centrocampo, l’ideale per uno come lui. Ha spopolato nei duelli e in regia da distruttore costruttivo. Feroce spavalderia su McTominay».

TUTTOSPORT 6.5 – «Gioca l’intero secondo tempo da ammonito e non ne risente, anzi si esalta ed è praticamente ovunque».

IL MESSAGGERO 7.5 – «Si trasforma in un Rovella capellone ma altrettanto ordinato e preciso: esce spesso su McTominay a cui lascia il primo tiro della partita e poco altro. Uomo-ovunque».

IL MATTINO 7 – «Mette ordine un po’ ovunque: nella propria metà campo ripulisce i palloni sporchi, in quella avversaria cerca la verticalizzazione per i compagni».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Sempre un gigante del centrocampo. Intercetta un mare di palloni, impostando sempre con grande lucidità».