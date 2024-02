Guendouzi: «Sarri? In poco tempo ho imparato queste cose grazie a lui»

Guendouzi, l’ex Marsiglia protagonista della serata con il Bayern parla della partita e elogia il tecnico biancoceleste

Ai microfoni di beIN Sports ha parlato Guendouzi, protagonista assoluto della gara con il Bayern, e rilascia dichiarazioni sia sul match con i bavaresi che su Sarri

PAROLE – È stata una partita molto difficile, ma ce l’abbiamo fatta, tutti insieme. Siamo rimasti fedeli alla nostra filosofia e ai nostri principi di gioco, e questo è ciò che ha funzionato. Ho dovuto assimilare le idee dell’allenatore per uno o due mesi. Ho fatto solo sei mesi con Sarri, ma mi sembra di aver fatto un anno e mezzo. Tatticamente sto imparando molto, cosa che non avevo fatto in passato. Mi sono disciplinato molto di più tatticamente. Nazionale? Certo che è un obiettivo. Devo essere continuo, questa è la cosa più importante. Spero di essere convocato per i prossimi incontri