Guendouzi Lazio, il mercato biancoceleste parte da lui: le ultime

Guendouzi Lazio, il mercato biancoceleste parte dal suo futuro: le ultime sul centrocampista francese, che potrebbe partire

Dopo il discorso tra Tudor e la squadra, la Lazio dovrà iniziare a programmare quella che sarà la prossima stagione, partendo anche dal mercato, che dovrà portare nuove soluzioni per il nuovo tecnico.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il reparto che subirà più modifiche sarà il centrocampo, con Cataldi e Rovella vicini all’addio, ma gli occhi son puntati su Matteo Guendouzi, uomo imprescindibile per i biancocelesti. L’ex Marsiglia vuole giocare gli Europei, dopo di che valuterà se lasciare o meno la Capitale. In caso di cessione (vale 30 milioni) sarà rimpiazzato sul mercato o si deciderà di rinforzare altri reparti, tipo l’esterno fascia.