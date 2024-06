Guendouzi Lazio, il FUTURO ora cambia: attenzione alle sirene della Premier League, con l’Aston Villa che osserva la situazione

L’addio di Tudor ha sconvolto tanti equilibri in casa Lazio, tra cui anche ii futuro di Matteo Guendouzi, che non ha mai nutrito un grande rapporto nei confronti del tecnico croato.

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione del centrocampista francese non cambia, anzi Lotito e Fabiani lo ritengono incedibile. Sullo sfondo l‘Aston Villa di Emery, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per portarlo in Premier League. Dopo tanti addii, i biancocelesti non vogliono privarsi di un altro giocatore importante.