Guendouzi Lazio, il francese è l’anima della squadra: mezza Premier su di lui, ma il futuro è già scritto

Condividi via email

In casa Lazio si sta parlando in queste ore del futuro di Guendouzi, che è diventato sempre più centrale per il progetto dei biancocelesti

C’è ancora tanta amarezza nell’ambiente biancoceleste, con la squadra di Baroni che dovrà trovare le energie necessarie per cercare di rialzare la testa e superare l’ostacolo Genoa, almeno per continuare a credere nella lotta Champions.

A crederci è sicuramente Guendouzi, anima della squadra e lo si è visto anche al termine della gara persa contro il Bodo, quando ha abbandonato il terreno di gioco tra la rabbia e lo sconforto generale. Dalle parti di Formello sembrano avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro, dato che come analizzato dal Corriere dello Sport, la Lazio non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del francese, anzi, starebbe pensando a un piano per blindarlo dalla corte serrata della Premier.

Il giocatore della Lazio è infatti finito nel mirino dell’Arsenal, oltre all’interesse ormai noto del Psg e non è escluso che in estate possa partite una vera e propria asta, ma come già anticipato, a Formello hanno già le idee chiare.