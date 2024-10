Guendouzi Lazio, primo test verso la Juve: filtra una sensazione per il match. I dettagli

Guendouzi Lazio, primo test per il centrocampista francese in vista della sfida di domani contro la Juve. Le ultime sensazioni su di lui

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Matteo Guendouzi ha svolto i primi test fisici in vista della sfida di domani contro la Juve, gara per cui in ogni caso dovrebbe essere convocato.

Notizie positive, infatti, per il centrocampista della Lazio, per cui il peggio è stato scongiurato dopo il pestone rimediato con la Nazionale. Possibile riesca a partire anche dal primo minuto di gioco.