Guendouzi Lazio, Fabiani AVVISA Tudor: francese INTOCCABILE, c’è il retroscena che fa riflettere il croato

Guendouzi-Lazio, Angelo Fabiani ha avvisato Igor Tudor: il centrocampista francese è assolutamente incedibile

Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante l’indicazione di Tudor su Guendouzi, con il croato che l’ha indicato alla società come uno dei sacrificabili in uscita, il calciomercato Lazio ha le idee chiare sul centrocampista francese: è assolutamente incedibile. Sarà Tudor in questo senso a doversi adattare e a far rientrare il caso deflagrato sul finire dello scorso campionato.

Dello stesso avviso Il Messaggero secondo cui però a risolvere la questione sarebbe un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro: in quel caso Fabiani e Lotito darebbero l’ok per la partenza reinvestendo il ricavato sui colpi in entrata.