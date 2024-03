Guendouzi, il post dopo la standing ovation con la Francia: «Sempre un immenso orgoglio» – FOTO

Guendouzi, il post dopo la standing ovation con la Francia: «Sempre un orgoglio» Le parole del centrocampista

Grande serata per il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi con la Francia, che durante l’amichevole contro il Cile, ha ricevuto una standing ovation dello stadio Velodrome di Marsiglia al suo ingresso in campo. Questo il ringraziamento per i tifosi, postato sul suo profilo Instagram:

Sempre un immenso orgoglio