Guendouzi arrivato a Clairefontaine - VIDEO

Il centrocampista della Lazio è arrivato da poco al centro di Clairefontaine per il raduno con la nazionale francese in vista dei prossimi impegni

Inizia oggi il primo giorno di sosta dei club per gli impegni delle nazionali, con molti giocatori della Lazio che hanno lasciato Roma per raggiungere le rispettive destinazioni. Tra i partenti c’è anche Mateo Guendouzi, che è stato chiamato da Deschamps per le due gare di Nations League in programma contro la Croazia.

Il centrocampista biancoceleste è arrivato pochi istanti fa al centro di Clairefontaine, come si evince da un video pubblicato dall’Equipe, nel quale lo si vede fare ingresso insieme al centrocampista della Roma Manu Konè. Di seguito il video.