Guendouzi a LSC: «Mi trovo molto bene, ma non credevo di iniziare cosi in un campionato nuovo»

Ai microfoni di LSC a pochi minuti dalla partita tra Lazio e Fiorentina, ha parlato Guendouzi il quale analizza e fa un bilancio della sua stagione in serie A

PAROLE – Serve una vittoria importante contro una squadra forte. La Lazio vuole proseguire sulla scia di quanto visto contro il Sassuolo e Atalanta. Bisognerà dare il massimo per ottenere un successo contro la Fiorentina. È una delle migliori in Italia e in Europa ed è partita molto bene. Sappiamo però che se giochiamo da squadra possiamo batterli anche se hanno dei giocatori molto importanti e pericolosi

CALCIO ITALIANO – Mi sto trovando molto bene in Serie A, non pensavo di poter avere un impatto così importante con l’Italia. Voglio continuare a far bene e a migliorare già a partire da stasera. Voglio aiutare la squadra a guadagnare posizioni e far meglio partita dopo partita”