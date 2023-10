Guendouzi a Dazn: «Se giochiamo come Sassuolo e Atalanta, vinceremo anche oggi»

Guendouzi, l’ex Marsiglia ha parlato prima della gara contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn, ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida interna con la Fiorentina, Guendouzi ha rilasciato queste dichiarazioni:

PAROLE – Sappiamo che non abbiamo fatto bene contro il Feyenoord, siamo molto arrabbiati. Vogliamo far vedere ai nostri tifosi quali siamo. Sappiamo che nelle ultime partite abbiamo fatto meglio, se giochiamo come contro Sassuolo e Atalanta possiamo fare bene. Io sto bene qui, sto migliorando tanto, negli ultimi mesi siamo giocando molto bene. Se continuiamo così possiamo battere molte squadre, dobbiamo stare concentrati su ciò che dobbiamo fare