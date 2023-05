Guarino, parla papà Giulio: «Vi racconto chi è mio figlio Gabriele»

Guarino, il giovane biancoceleste seguito da vicino dalla Lazio viene raccontato in un intervista dal papà Giulio

PAROLE – È fuori casa da cinque anni, ma è legatissimo a Molfetta, che per lui resta un punto di riferimento. Che tipo è Gabriele? Un ragazzo che ama stare con gli amici, molto solare, che fa le cose della sua età, gioca alla playstation e vive una vita tranquilla. Se ci aspettavamo potesse arrivare a questo punto? Chiaramente speravamo potesse emergere, ma non credevamo potesse arrivare fino alla nazionale e al mondiale under 20. Il suo idolo? Non ne ha in realtà, da piccolo non guardava molte partite. Tifava Milan, ma solo perché seguiva le orme del papà