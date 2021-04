Guardiola, sfogo contro Uefa e Fifa: «Questo è davvero troppo»

Quello di Pep Guardiola è stato un vero e proprio sfogo contro Uefa e Fifa: le parole del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Borussia Dortmund, ha messo nel mirino sia l’Uefa che la Fifa.

Il tecnico del Manchester City ha puntato il dito contro i troppi impegni e i calendari. Queste le sue parole: «Ora è davvero troppo. I calciatori sono esseri umani anche loro e non macchine. Senza rotazioni sarebbe impossibile continuare a essere competitivi. I calciatori potrebbero giocare per la loro mentalità incredibile, ma devono riposare. Uefa e Fifa li stanno ammazzando e questo è troppo. Dall’inizio della stagione non abbiamo avuto nemmeno una settimana di riposo».