Gualtieri: «Derby all’insegna della pace. Lazio e Roma daranno un messaggio positivo»

Il sindaco di Roma Gualtieri ha parlato in Campidoglio in vista del derby

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nell’evento per la pace che si è tenuto in Campidoglio in presenza anche di Ciro Immobile e Claudio Lotito, ha parlato del derby di domenica pomeriggio.

DERBY PER LA PACE – «Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira e Immobile, con le società Roma e Lazio, in vista di questo derby che ha già fatto registrare il tutto esaurito all’Olimpico. È importante che in un momento difficile che sta attraversando il mondo intero, con una terribile guerra che sconvolge l’Europa, con l’Ucraina aggredita militarmente, con tanti rifugiati che stiamo accogliendo anche a Roma, arrivi dalle due squadre un segnale di pace, solidarietà, fratellanza. Vedrete domenica i capitani e la squadra durante il riscaldamento con indosso la maglia “Insieme per la pace”. Costituisce un messaggio importante che lo sport vuole dare ai tifosi, alla città e a tutto il Paese.

COMPLIMENTI A IMMOBILE – «Faccio i complimenti a Immobile per il record di gol in Serie A con i biancocelesti e il sorpasso a Piola. Roma e Lazio sono due società che danno un messaggio positivo. Le ringrazio anche perché durante il derby verrà trasmesso sui maxi-schermi anche il promo di Expo 2030. Una giornata di sport ma anche un messaggio positivo per la pace».