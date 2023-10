Grosso: «Domenica poteva finire in tragedia, spero che ciò che è accaduto insegni qualcosa per il futuro»

Grosso, il tecnico del Lione torna a parlare degli scontri avvenuti durante la sfida tra la sua squadra e il Marsiglia

Dopo gli scontri violenti avvenuti durante Marsiglia-Lione, Grosso che è stato tra i più coinvolti ha pubblicato un post su Instagram

POST – Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez l’OL … Toujors!