Lazio, Grifo rivela il retroscena: «Tare mi telefonò. In futuro…»

Lazio, Vincenzo Grifo ha rivelato un retroscena di mercato: Tare, nel 2012, lo ha cercato per portarlo in biancoceleste

Tedesco, ma con il nome italianissimo. Vincenzo Grifo, giovane centrocampista del Friburgo, prima di rientrare a sorpresa tra i convocati del ct Mancini, era già un obiettivo del ds Tare.

Il ragazzo ha svelato – a Gianlucadimarzio.com – che la Lazio lo cercò nel 2012: «Avevo 18 anni e parlammo al telefono con Tare, alla fine decisi di restare in Bundesliga». Una proposta che non accolse per favorire l’offerta dell’Hoffenheim e poter rimanere vicino alla sua famiglia.

FUTURO – «La Serie A mi è sempre piaciuta, vedevo le partite in televisione con mio padre. È un campionato che seguo tuttora, in futuro non si sa mai…».