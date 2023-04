Gregucci: «Stasera per la Lazio sarà una prova di maturità»

Gregucci, l’ex difensore della Lazio si proietta alla sfida di questa sera dei biancocelesti contro lo Spezia

Ai microfoni di TMW ha parlato Angelo Gregucci, il quale ha espresso il suo parere sul match di questa sera della Lazio contro lo Spezia, e non solo

PAROLE – La Lazio ha avuto partite che si preparavano da sole, questi sono gli scogli più difficili. Lo Spezia ha tanto da giocarsi, sarà una partita complicata. Per la Lazio è la prova di maturità. Sta dando continuità ultimamente, durante la stagione ha vissuto alti e bassi ma ora ha un’impronta sarriana ed ha alzato di tanto le prestazioni di giocatori come Felipe Anderson. Stanno facendo un lavoro enorme. E poi c’è un altro giocatore, a cui do dei meriti anche a Sarri, ossia Luis Alberto, recuperatore di palloni disumano. Per me questa è la partita dell’anno per la Lazio