Gregucci: «Nesta? La prima volta a Roma da ex...»

Angelo Gregucci ha ricordato l’accoglienza riservata a Nesta la prima volta da ex, sui social si è scusato con l’ex biancoceleste

Sabato all’Olimpico andrà in scena Lazio Inter, valida per l’ottava giornata di campionato. Sarà la prima volta da ex per Simone Inzaghi.

A proposito di ritorni di ex giocatori/allenatori a Roma, Angelo Gregucci, ex allenatore tra le varie dell’Alessandria, è tornato sull’episodio dell’accoglienza riservata a Alessandro Nesta quando fu il suo turno di tonrare nella capitale da ex biancoceleste.

A distanza di anni sono arrivate le scuse pubblicate a nome di tutti i tifosi sul profilo social dello stesso Gregucci: «Tu sei stato una delle prime vittime del calcio moderno, delle plusvalenze tanto per intenderci, peccato saresti stato la nostra storia più bella. Noi laziali ci saremmo vantati per un millennio. Scusaci per la prima volta che sei venuto a Roma da avversario».