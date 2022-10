Gregucci: «La Lazio deve prendere più seriemente l'Europa League. In Serie A...»

Gregucci è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il percorso della Lazio in campionato ed Europa League

Angelo Gregucci è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della Lazio tra campionato ed Europa League. Ecco le sue parole:

«Vorrei suggerire alla Lazio di prendere più seriamente le gare di Europa League. Nella prima fase c’è da soffrire, ma quando arrivi nelle fasi finali diventa entusiasmante. Non ci sono tante squadre più forti di noi, ovviamente in attesa di quelle che arrivano dalla Champions. Serve un approccio migliore nelle prossime due casalinghe per poi divertirsi dopo. In Europa il problema non è solo l’intensità delle avversarie, ma la cilindrata dei calciatori. Approccio, attenzione, mentalità in questo contesto diventano fondamentali. Per quanto riguarda il campionato, ora si vedono i 14 mesi di sarrismo. Sta dimostrando di essere competitiva, lo dicono le prestazioni ed i numeri».