Gregucci: «Ghersini ha sbagliato tutta la gestione, su Marcos Antonio dico...»

L’allenatore è tornato a parlare della sfida persa contro i granata e dell’arbitraggio di Ghersini

Intervistato da Lazio Style Radio, l’ex giocatore della Lazio, Angelo Gregucci, è tornato a parlare della partita contro il Torino e dell’arbitraggio di Ghersini.

LE PAROLE- «Io non userei questo pretesto, ma Ghersini ne ha combinate di tutti i colori. Ha dato una rimessa dal fondo alla Lazio quando sul cross ha preso palla Romagnoli, neanche calcio d’angolo per il Torino. Ha sbagliato tutta la gestione. La trattenuta di Singo su Zaccagni non è stata sanzionata, già al primo tempo doveva avere il giallo. Ci siamo innervositi. Abbiamo avuto una giornata storta»

MARCOS ANTONIO- «In gestione palla è molto preciso, la tecnica ce l’ha. Per me è un giocatore valido, deve entrare nei meccanismi di Sarri. Sono contento che abbia più opportunità perché mi piace. Anche quando facciamo gol lui è il primo che salta, quando ha segnato sono andati tutti a festeggiarlo. Nel gruppo è apprezzato, gli riconoscono dei valori anche come persona»