Greggio contro Taylor: «Non puoi penalizzare la Roma solo....»

Greggio, il conduttore televisivo commenta gli episodi avvenuti durante la finale di Europa League tra Siviglia e Roma

Siviglia-Roma a distanza di due giorni dalla sua conclusione continua a far discutere, in particolar modo la direzione di gara di Taylor finito nel mirino dei tifosi della Roma. A difendere il club giallorosso interviene Ezio Greggio, il quale su Twitter pubblica il seguente post

PAROLE – Ieri l’arbitro Taylor, forse per antico astio con Mourinho ha letteralmente penalizzato la Roma : non espellere Lamela dopo la gomitata “voluta” in faccia a Ibanez è vergognoso. Idem il secondo giallo al giocatore del Siviglia. In 11 contro 10 la Roma non sarebbe arrivata ai rigori e avrebbe potuto vincere la partita. La solita vecchia storia: gli arbitri scarsi e imbarazzanti come Taylor determinano il risultato. Mi spiace per Dybala che noi juventini abbiamo ed avremo sempre nel cuore. Con lui in buone condizioni la Roma avrebbe battuto anche l’arbitro