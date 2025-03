Greenwood, l'attaccante potrebbe lasciare Marsiglia

Greenwood, l’ex obiettivo biancoceleste potrebbe già lasciare il club francese nella prossima sessione di mercato: la situazione

Uno dei nomi che era nella lista di Fabiani per la sessione di calciomercato era Greenwood, il quale era individuato come elemento ideale per lo scacchiere di Baroni, salvo poi non approdare nella capitale. Il calciatore ex United scelse Marsiglia, ma sembra che anche al Velodrome la sua avventura potrebbe essere ai titoli di coda.

A spiegarlo è il quotidiano francese BFM Maseille, sottolineando come ormai tra lui e De Zerbi i rapporti siano ai minimi termini se non addirittura sotto lo zero, come dimostrano le parole del tecnico il quale sottolinea quanto segue

PAROLE – Mi aspetto di più da lui. Deve fare di più, perché quello che sta mostrando al momento non è abbastanza. Se vuole realizzare la sua ambizione, deve essere più costante, sacrificarsi di più ed essere più determinato”