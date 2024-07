Greenwood Lazio, Lotito ACCELERA: la richiesta dello United è CALATA ancora! ULTIMISSIME

Greenwood Lazio, Lotito accelera per il grande colpo in attacco: cala ancora la richiesta dello United. Le ultimissime

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sta accelerando per portare Mason Greenwood in biancoceleste. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità e il Manchester United, dal canto suo, ha abbassato le sue pretese fino a 28-30 milioni di sterline.

Per strappare il sì del suo club servirà in fretta un’offerta tra i 23 e i 25 milioni di euro, anche aggiungendo qualche bonus. Cifre che valgono anche per il Marsiglia ma attenzione: non sarebbe un affare da 24-48 ore, ma si potrebbe trattare anche fino alla prossima settimana.