Greenwood Lazio, il Manchester United GELA Lotito! Proposta IRRICEVIBILE, il patron non se lo aspettava: cosa è successo

Greenwood-Lazio, fase di stallo nella trattativa: il Manchester United gela Lotito e rifiuta l’offerta dei biancocelesti

Come riportato da Il Messaggero, si complica nel calciomercato Lazio la pista che potrebbe portare a Mason Greenwood.

Fantasia e realtà al momento sono in conflitto. Greenwood resta un sogno da maneggiare con cura per non svegliarsi poi male e di botto. Ci sono Benfica, Atletico Madrid e Juventus in agguato, e anche il 22enne inglese preferirebbe rigiocare la Champions. Il summit di giovedì sera fra Lotito, l’intermediario italiano e lo United si è risolto con un nulla di fatto. A Manchester non vogliono contropartite (Mandas piace più al City) e i 18 milioni più il 50% sulla futura rivendita, proposti dalla Lazio, sono davvero troppo poco. Nessuna risposta, i Red Devils aspettano proposte più allettanti sul piatto. I biancocelesti invece non possono attendere così a lungo