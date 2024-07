Greenwood Lazio, incontro DECISIVO con il Manchester United: le ULTIME sul futuro dell’esterno inglese, obiettivo dei biancocelesti

Come riportato da The Athletic, questa mattina Mason Greenwood ha avuto un colloquio con il Manchester United. Confermata la volontà, da entrambe le parti, di non continuare insieme e di optare per una cessione a titolo definitivo.

Secondo il quotidiano inglese la Lazio e il Marsiglia sono le due squadre veramente interessate all’ingaggio dell’esterno dei Red Devils, con la squadra francese leggermente in vantaggio sui biancocelesti.