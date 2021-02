Roma, Graziani: «Con Dzeko tregua armata, ma a fine stagione…»

Ciccio Graziani, ex giocatore della Roma, ha parlato della situazione di Dzeko e del litigio con Fonseca. Le sue parole

«Non è stata una cosa piacevole, se il giocatore viene messo fuori dal progetto anche per poche settimane non va bene. Si può sbagliare, accendere i toni, ma per fortuna per la Roma tutto è rientrato. Credo che sia una tregua armata, anche perché Dzeko è stato spogliato dell’investitura di capitano, e questa è una brutta mazzata per lui. Credo che le strade tra lui e la Roma a fine stagione si divideranno, ma è positivo che ora sia tornato in gruppo perché quando sta bene fa la differenza in attacco».