Graziani: «Ora c’è Lazio-Napoli, ma gli azzurri sono in piena emergenza». Le parole dell’ex attaccante

L’Inter ha eliminato la Lazio in semifinale e vinto la Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha presentato la gara con queste parole.

PAROLE– «Ora c’è Lazio-Napoli, con gli azzurri in piena emergenza. Per Mazzarri, è un momento difficile ma bisogna cercare di fare il meglio provando a portare a casa un risultato positivo. Chi gioca deve raddoppiare le forze e cercare di dare il meglio. Questa è una partita che conta molto per il futuro: il Napoli non può permettersi di perdere all’Olimpico con la Lazio ».