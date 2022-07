Graziani: «Mertens? Il Napoli doveva rinnovarlo a maggio!»

L’ex attaccante italiano Graziani ha parlato della situazione relativa al rinnovo con il Napoli di Mertens

Ciccio Graziani, storico ex attaccante italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a Tele A ha parlato della situazione relativa al rinnovo di contratto di Mertens con il Napoli. Il belga resta un obiettivo per la Lazio.

LE PAROLE – «Siamo in ritardo su Mertens. Un giocatore come il belga, se lo vuoi rinnovare, lo devi bloccare a maggio non puoi stare così a un mese dall’inizio del campionato. Non vorrei che poi alla fine venisse preso come un contentino da dare alla piazza».