Graziani: «Fiorentina? Non è detto che non faccia punti con la Lazio»

Ciccio Graziani commenta il momento della Fiorentina, attesa anche dalla gara con la Lazio. Le sue parole sul match

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana. L’ex attaccante ha commentato il momento della Fiorentina, attesa anche dalla sfida contro la Lazio sabato.

«Classifica? Il Benevento deve giocare gli scontri diretti con Cagliari e Torino. La Fiorentina dal canto suo deve per forza fare punti a Cagliari e a Crotone, però non è detto che non si riesca a portare a casa qualcosa con Lazio e Napoli».