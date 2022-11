Gravina: «Tempo effettivo? Il cuore del calcio va preservato»

Gabriele Gravina ha parlato dell’introduzione del tempo effettivo nel calcio. Le parole del presidente FIGC

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è espresso sul tempo effettivo nel calcio. Le parole del numero uno della Federcalcio, presente ieri all’Allianz Stadium per il Next Gen Day in casa Juventus.

TEMPO EFFETTIVO – «Sono favorevole alla tecnologia, però il calcio deve restare tale. Il pallone ha un cuore che va preservato, non deve diventare un qualcosa di meccanico».