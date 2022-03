Gravina: «Spero che Mancini rimanga. C’è un problema da risolvere»

Il Presidente Federale Gravina ha parlato al termine della sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord nei playoff Mondiali Qatar 2022

Delusione inevitabile per il numero uno della FIGC Gravina, intervenuto ai microfoni di Raisport dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali.

L’ELIMINAZIONE – «Sono amareggiato per tutti i nostri tifosi, resta la gioia della scorsa estate ma il calcio è questo. Abbiamo pagato lo scotto dopo l’inizio dei campionati, ma lo spirito in questi giorni è stato quello giusto. Sono ragazzi splendidi, non dobbiamo vivere di rendita ma questa sconfitta ci fa capire che c’è qualcosa da fare nel nostro calcio. Capire cosa fare come Federazione per dare maggiore spazio ai giovani per esempio».

IL FUTURO – «Mi auguro che Mancini continui con noi, mi auguro che smaltisca le scorie rapidamente di questa eliminazione ma abbiamo un progetto con lui a lungo termine. Andremo in Turchia anche per smaltire le scorie».